Российские захватчики нанесли еще один удар по большому гипермаркету, но уже в другом городе.

От новых взрывов содрогался этой ночью Херсон, пишет Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Херсонской области.

В результате атак одновременно по разным адресам возникло 5 пожаров. Горели три жилых дома, хозяйственные постройки, 8 легковых автомобилей и недействующий строительный гипермаркет.

На кадрах можно увидеть, что после атаки "Эпицентр" охватило пламя.

Напомним, 25 мая враг ударил по строймаркету "Эпицентр" в Харькове.

В момент удара в "Эпицентре" находились сотрудники и обычные покупатели.

Последствия атаки стали ужасающими - 19 человек погибли и еще 54 пострадали.

Среди погибших мать с 12-летней дочерью, а также 17-летний парень. Его тело удалось идентифицировать благодаря ДНК-тесту только на третьи сутки.

«Он был очень хорошим другом, отзывчивым и жизнерадостным парнем. У него должен был быть скоро выпускной, но не сложилось…», – говорят о погибшем его друзья.

Также жертвой удара по Эпицентру в Харькове стала бывшая украинская спортсменка. Оксана Скрипань была кандидатом в мастера спорта Украины по академической гребле. Ей было 47 лет. У нее осталась дочь Даша.

Последние новости Украины:

Россияне ударили по автобусу с пассажирами: что известно на сейчас.

Введение иностранных войск в Украину: когда и при каких условиях.

Военный спрогнозировал, что ждет людей после победы Украины.