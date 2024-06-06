Окупанти здійснили удари по Нікопольщині, що на Дніпропетровщині.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Дніпропетровську ОВА, ввечері 5 червня потерпали Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади.

Вранці росіяни знову атакували райцентр.

«Ворожий БпЛА поцілив у рейсовий автобус. Він зайнявся, рятувальники пожежу оперативно загасили. Постраждали люди, які знаходилися всередині. Це чоловіки 52, 65 і 73 років. І 38-річна жінка», - повідомили в ОВА.

Також через атаки окупантів у місті пошкоджені інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда. Побитий автобус. Знищений гараж, ще один – понівечений.

Через атаки понівечені газогони та лінії електропередач.

Додамо, згідно з інформацією Повітряних сил ЗС України, у ніч на 6 червня російські окупанти завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з району Таганрога – рф., а також атакували 18-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ – рф., мис Чауда – Крим.

В результаті протиповітряного бою збито 17 ударних БпЛА у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

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