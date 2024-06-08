Украина получила разрешение на использование оружия для ударов по российской территории на расстоянии 60-70 километров, что вынудило противника отодвинуть свои установки.

Украина нуждалась в разрешении на использование западного оружия для ударов по территории России, чтобы предотвратить террористические атаки на свои пограничные районы. Уже можно наблюдать первые положительные результаты этого решения со стороны союзников.Об этом сообщил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, за последние четыре дня жители Харьковской области и областного центра отмечают отсутствие атак со стороны российских установок С-300 и С-400, что является редкостью для данного региона.

Военный аналитик Свитан объяснил, что Украина получила разрешение на использование оружия для ударов по российской территории на расстоянии 60-70 километров, что вынудило противника отодвинуть свои установки на 100-120 километров.

"Однако расслабляться пока рано. Если Украине не позволят использовать ракеты ATACMS с дальностью до 100 миль, россияне смогут наносить удары по Харькову и приграничным областям с новых позиций. Это может продолжить их геноцидные атаки", - подчеркнул аналитик.

Также он заметил, сейчас украинской дипломатии следует приложить все усилия для получения разрешения на расширение радиуса использования западного оружия, чтобы обеспечить защиту своих территорий.

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