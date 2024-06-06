Шансы россиян достигнуть своих целей на Покровском направлении зависят от сопротивления Вооруженных сил Украины. На этом участке существует мощная вторая линия обороны. Об этом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
Речь идет о гряде Очеретино – Карловка – Курахово, где рельеф повышается на несколько десятков метров.
"Если украинские силы будут вынуждены отступить, они могут закрепиться на этой гряде, что позволит остановить наступление российских войск при наличии достаточных сил и средств на данном направлении", - подчеркнул Свитан.
В настоящее время россияне пытаются прорвать фронт, и, по словам военного эксперта, украинские войска испытывают давление на нескольких направлениях. Оккупанты практически подошли к Карловке и движутся в сторону Курахово. Кроме того, враг пытается выйти из Новомихайловки на трассу Константиновка – Угледар, чтобы перерезать одну из основных линий снабжения ВСУ.
"Давление весьма значительное. Они организуют более сотни атак за сутки," – отметил полковник ВСУ в запасе.
Это свидетельствует о серьезности намерений врага и его стратегическом замысле растянуть украинские войска вдоль линии фронта от Кинбурнской косы до города Сумы.
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