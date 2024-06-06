Кроме того, враг пытается выйти из Новомихайловки на трассу Константиновка – Угледар, они выбрали эту цель не случайно, заметил эксперт.

Шансы россиян достигнуть своих целей на Покровском направлении зависят от сопротивления Вооруженных сил Украины. На этом участке существует мощная вторая линия обороны. Об этом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Речь идет о гряде Очеретино – Карловка – Курахово, где рельеф повышается на несколько десятков метров.

"Если украинские силы будут вынуждены отступить, они могут закрепиться на этой гряде, что позволит остановить наступление российских войск при наличии достаточных сил и средств на данном направлении", - подчеркнул Свитан.

В настоящее время россияне пытаются прорвать фронт, и, по словам военного эксперта, украинские войска испытывают давление на нескольких направлениях. Оккупанты практически подошли к Карловке и движутся в сторону Курахово. Кроме того, враг пытается выйти из Новомихайловки на трассу Константиновка – Угледар, чтобы перерезать одну из основных линий снабжения ВСУ.

"Давление весьма значительное. Они организуют более сотни атак за сутки," – отметил полковник ВСУ в запасе.

Это свидетельствует о серьезности намерений врага и его стратегическом замысле растянуть украинские войска вдоль линии фронта от Кинбурнской косы до города Сумы.

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