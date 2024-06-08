При этом, как считает эксперт, если Украина сможет деоккупировать Крым, переговоры с Россией будут вестись на совершенно других условиях.

Журнал Foreign Policy предлагает три возможных сценария завершения конфликта. Во-первых, Россия может добиться серьёзных успехов на поле боя и навязать Украине мирный договор на своих условиях. О том, как это повлияет на страну и о других сценариях рассказал в студии Politeka Online Григорий Тамар, офицер ЦАХАЛа в отставке, писатель, журналист, военный историк.

Во-вторых, Украина сможет отбить часть территории, и по итогам мирного договора войдёт в Европейский союз и, возможно, в НАТО, но на её территории не будут располагаться военнослужащие из других стран.

Третий сценарий предполагает, что никто не сможет добиться решающих успехов на фронте, и по итогам мирного договора Украина останется нейтральной страной, но с западным оружием и не под давлением России.

"Есть мнение, что у Украины ещё есть возможности изменить стратегические позиции. Несмотря на неуспех летнего наступления прошлого года, считается, что слабое место России — это Крым. Из-за его уязвимости в плане снабжения, можно добиться успехов, взяв Крым под огневой контроль. На Донецком направлении, напротив, демонтировать самопровозглашённые ЛНР и ДНР сложно из-за отсутствия военных ресурсов" - заметил эксперт.

По его словам, если Украина сможет деоккупировать Крым, переговоры с Россией будут вестись на совершенно других условиях. Важно понимать, что успешное взятие Крыма изменит весь расклад и поставит Украину в выгодное положение на переговорах.

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