Оккупанты сейчас будут пытаться прорвать фронт, используя резервные силы и средства, находящиеся именно в этом районе, считает военный эксперт.

Враг не прекращает атаковать украинские позиции на линии фронта и намерен продолжать наступательные действия на восточном направлении. Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан сообщил, что на протяжении всей войны и по сей день россияне активно ведут боевые действия именно в данной точке.

Особое внимание уделяется Донецкому направлению, где враг может прорвать линию обороны, считает Свитан.

"Российские силы оказывают наибольшее давление в районах Очеретино, Карловки и Курахово. Они стремятся перерезать трассу из Константиновки на Угледар, делая восточный фронт своей приоритетной целью" - делится эксперт.

По его словам, российское военное командование поставило задачу своим подчиненным выйти на границы Донецкой области. Они будут пытаться прорвать фронт, используя резервные силы и средства, находящиеся в районе Донецка, чтобы затем выйти на оперативное пространство и продвинуться на несколько десятков километров до Покровска или Доброполья.

Военный аналитик Свитан объяснил, что Украина получила разрешение на использование оружия для ударов по российской территории на расстоянии 60-70 километров, что вынудило противника отодвинуть свои установки на 100-120 километров.

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