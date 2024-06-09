В этом случае россияне будут стремиться усилить Харьковское направление, восполняя потери за счет мобилизационных ресурсов.

Полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов определил условие, при котором российские оккупанты могут отказаться от наступления на Сумщину. По его мнению, ситуация будет зависеть от успеха врага на Покровском направлении. Если им удастся прорвать украинскую оборону там, то вероятность попыток вторжения на Сумском направлении практически сведется к нулю.

"В то же время на Харьковском направлении враг будет продолжать интенсивные боевые действия, чтобы не дать украинским силам возможность перебросить резервы на Покровское направление. Основной задачей россиян на Покровском направлении будет попытка развить успех и прорвать оборону" - рассказал эксперт.

Если же врагу не удастся прорвать оборону на Покровском направлении, риск наступления на Сумском направлении резко возрастет. В этом случае россияне будут стремиться усилить Харьковское направление, восполняя потери за счет мобилизационных ресурсов, которые обеспечивают до 30 тысяч новобранцев ежемесячно. В таком случае вероятность атаки на Сумщину значительно возрастет.

Олег Жданов также прокомментировал, насколько еще хватит сил российской армии для ведения активных боевых действий. Он отметил, что при текущем темпе потерь российская армия сможет поддерживать активные действия примерно полтора месяца, если не будет объявлена новая волна мобилизации или всеобщая мобилизация.

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