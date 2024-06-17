Пакет поддержки от США на 61 млрд долларов даст возможность Украине сражаться в войне, которую начала РФ, как минимум, до конца 2024 года.

Об этом рассказал директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

Также он предположил, что, вероятно, к концу 2024 года война в Украине закончится.

"Все может быть. Мы живем в мире, где возможно что угодно. После 24 февраля 2022 года, я думаю, все должны воспринимать мир как такой, в котором возможно что угодно. Потому, а вдруг?” – говорит волонтер.

По словам Чмута, волонтерам нужно продолжать работать, несмотря на финансовою помощь от США.

Источник: ТСН.

Напомним, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь поделился своими мыслями по срокам окончания войны.

По его словам, темпы деоккупации украинских территорий зависят от скорости передачи партнерами вооружения для ВСУ.

Речь идет, в частности, об истребителях F-16 и ракетах ATACMS.

По его словам, вероятнее всего, в 2024 году будут решающие успехи, но полная деоккупация Крыма и Донбасса, возможно, продолжится в 2025 году.

Военный эксперт Олег Жданов также дал свой прогноз. Он назвал вероятность окончания войны в 2024 году.

Напомним, астролог рассказал, когда наступит переломный момент на фронте.

Также сообщалось, что карты рассказали победителю "Битвы экстрасенсов" о проблемах россиян.

Кроме того, победитель "Битвы экстрасенсов" увидел по картам, кто придет после Путина.