Перед российским командованием встала дилемма – либо попытаться наступать на Сумскую область в дополнение к Харьковщине, либо сконцентрироваться на Волчанске.

Первоочередно российские оккупационные войска на территории Харьковской области планировали прорыв на тылы нашей Купянской группировки.

Об этом рассказал военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в эфире 24 канала.

"Противник проводил достаточно активную информационно-психологическую операцию специальную по дезинформации и сокрытию настоящих целей. Он пытался убедить, что он будет брать Харьков, отрезать Харьков с запада, через Богодухов, через Казачью Лопань наступать, а на самом деле имел целью прорыв на тылы Купянской нашей группировки", – заявил Константин Машовец.

Соответственно, по словам эксперта, своей цели оккупанты не смогли достичь.

"Противник занял определенную территорию в пограничье на глубину до 10 км в тактической зоне, и на данный момент, по моей информации, он на определенных отрезках перешел к обороне. Он на отдельных участках по этому направлению пытается еще проводить атакующие штурмовые действия, но на большинстве вынуждены перейти к обороне", – объяснил Машовец.

Поэтому военный аналитик предупредил, что сейчас перед российским командованием встала дилемма, или довесить до наступления на Харьковщине еще и Сумское направление, перебросив туда силы и средства, или сконцентрировать их на Волчанском направлении и попытаться возобновить наступательные действия. А какое решение они примут, мы увидим в течение недели-двух.

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