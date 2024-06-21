Военный эксперт объяснил, как изменилась ситуация на фронте после того, как западные партнеры разрешили Украине бить их оружием по территории россии.

Украинские защитники начали действовать по-новому – теперь сначала дроны выслеживают ценные цели на территории рф, а затем западное оружие наносит по ним точные удары.

Фундаментальных изменений на фронте пока нет, но уже есть определенные изменения, особенно на на Харьковщине. Об этом рассказал военный аналитик, полковник запаса ВСУ Петр Черник в интервью Ангелине Пычик.

По словам эксперта, самое важное сейчас – это разрешение применять HIMARS, ведь это отличная машина для того, чтобы охотиться за российскими зенитно-ракетными комплексами С-300 и С-400.

"Эти установки переведены в режим земля-земля. Боевые части 130-180 кг – это очень много. И самое главное – скорость. Почему С-300 был ну очень язвительной машиной? Потому что на расстоянии где-то в 150 км ракета находится в воздухе меньше одной минуты, вычислить и сбить практически невозможно", – объяснил Петр Черник.

Эксперт подчеркнул, что теперь благодаря HIMARS мы отодвинули пусковые позиции российских установок на глубину до 70 км, и теперь их ракеты должны находиться в воздухе дольше, что увеличивает наши шансы на сбитие.

"Плюс улучшился режим истребления логистики того же, пусть и не небольшого, но Харьковского плацдарма. Потому что мы не могли бить кроме наших дронов ничем, а теперь имеем и артиллерию до 40 километров, и HIMARS, а я думаю что придет точка, что позволят и ATACMS применять ", – добавил Петр Черник.

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