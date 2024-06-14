Организаторами следующего саммита могут выступить Китай и Бразилия, которые недавно подписали соответствующий документ, призывая пригласить Россию.

Все войны в мире неизбежно заканчиваются мирными переговорами, и Украина не является исключением. Тарас Березовец подчеркнул, что бесконечная война невозможна, и конфликтующие стороны должны искать компромисс, который устроит всех. Политолог поделился своими мыслями о предстоящем саммите мира в Швейцарии.

Первый раунд переговоров уже состоялся, и Украина выступала одним из инициаторов. На одной из встреч присутствовал представитель Китая, что произошло на Мальте. Однако, после этого Китай больше не принимал участия в подобных обсуждениях.

"Саммит мира задуман как серия встреч, и Евросоюз стремится, чтобы на следующем этапе присутствовали и представители России, чтобы перейти к практическим вопросам" - заметил эксперт.

Организаторами следующего саммита могут выступить Китай и Бразилия, которые недавно подписали соответствующий документ, призывая пригласить Россию. Однако, не стоит ожидать слишком многого от этого события, так как позиции стран-участников значительно различаются.

Березовец неожиданно заявил, что война в Украине закончится мирными переговорами и дипломатическими договорами. Он подчеркнул, что подобные переговоры неизбежны и Украине придется вести их с Россией при поддержке партнеров.



Полковник запаса ВСУ Петр Черник также заметил, украинские защитники начали действовать по-новому – теперь сначала дроны выслеживают ценные цели на территории рф, а затем западное оружие наносит по ним точные удары.

Фундаментальных изменений на фронте пока нет, но уже есть определенные изменения, особенно на на Харьковщине.

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