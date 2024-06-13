Неудача на Харьковском направлении может остановить российское командование от атак на украинские позиции в другой стороне, предположил эксперт.

Ситуация с наступлением на Харьковщине изменилась. На данном направлении оккупанты уже столкнулось с серьезными трудностями, считает полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, ситуация становится все более напряженной для российских войск, которые активно используют огневую мощь и осуществляют контратаки, чтобы остановить наши силы на участках в Харьковской области.

Это приводит к значительным потерям у противника, и сейчас российскому генштабу становится все сложнее принимать решение о дальнейших действиях на этих плацдармах. Силы, которые у России есть на Харьковском направлении, по мнению Жданова, уже не способны удерживать фронт.

"Речь о прорыве или продвижении вперед вообще не идет. Для этого необходимо как минимум удвоить численность и особенно насытить ее тяжелой бронетехникой. В российской армии этого явно не хватает", - отметил эксперт.

Жданов исключил возможность продвижения российских войск к Харькову или создания буферной зоны в регионе. По его мнению, неудача на Харьковском направлении может остановить российское командование от атак на украинские позиции в другой стороне.

Ранее эксперт определил условие, при котором российские оккупанты могут отказаться от наступления на Сумщину. По его мнению, ситуация будет зависеть от успеха врага на Покровском направлении. Если им удастся прорвать украинскую оборону там, то вероятность попыток вторжения на Сумском направлении практически сведется к нулю.

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