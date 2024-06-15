У Путина все меньше возможностей для ответных действий, так как его поддержка от Китая ограничена, а стратегический резерв и другие возможности исчерпаны, делится эксперт.

В России имеются запасы техники и вооружения, достаточные для ведения войны до трех лет, однако они постепенно уменьшаются. Полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов заметил, существующие возможности российской промышленности уже исчерпаны, и на фронт вытаскивают устаревшее вооружение.

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"Сегодня у Путина нет достаточных сил и средств для эскалации войны, и он не способен изменить обстановку на фронте. Единственным аргументом у Путина остается ядерное оружие, и он уже использовал максимальные возможности, включая авиацию и ракетные войска" - заметил эксперт.

Он отмечает, что у противника нет стратегического резерва, иначе он бы уже им воспользовался. Он также указывает на эскалацию со стороны западных партнеров, которые готовятся к применению более серьезных мер, включая разрешение на применение оружия по территории России.

У Путина все меньше возможностей для ответных действий, так как его поддержка от Китая ограничена, а стратегический резерв и другие возможности исчерпаны.

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По словам военного эксперта Олега Жданова, на территории России имеются базы и арсеналы, где отсутствуют боеприпасы и техника. Однако благодаря наличию большого количества техники они могут ее восстанавливать. Ситуация постепенно меняется из-за проблемы нехватки рабочей силы и других накопившихся проблем в стране.

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