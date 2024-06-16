Свитан также отметил, что Украина готовится к заходу истребителей F-16, которые помогут зачистить воздушное пространство от вражеской ПВО.

Украина проводит операцию по уничтожению средств противовоздушной обороны (ПВО) российской армии в Крыму, двигаясь с запада на восток. Начав с уничтожения военных объектов на западном побережье, она приближается к Керчи, где находится стратегически важный Керченский мост. Полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан утверждает, что решение по Керченскому мосту уже близко.

Согласно его словам, украинским силам необходимо уничтожить вражеское ПВО к мосту для приближения к нему. Россия создала оборонительные структуры, включая наземные и воздушные средства, образующие серьезный воздушный укрепрайон в несколько линий обороны.

"Несмотря на это, украинские силы продвигаются к Керчи и начали разрушение радиолокационных станций, играющих ключевую роль в системе обороны. Территория Крыма в будущем станет для россиян ловушкой из-за своего положения и тогда ситуация на фронте заметно переменится" - заметил эксперт.

Свитан также отметил, что Украина готовится к заходу истребителей F-16, которые помогут зачистить воздушное пространство от вражеской ПВО. Он уверен, что Украина постепенно очистит Крым от российского военного присутствия.

Ранее Свитан предположил, что враг скорее всего планирует наступление не на Харьков и Сумы, а в сторону Богодухова в Харьковской области.

"Это направление может быть стратегически выгодным для противника, так как через Богодухов проходит трасса из Харькова на Сумы. Однако, это направление не является критически важным для обороны ни одного из этих городов" - делится эксперт.

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