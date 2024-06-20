Военный рассказал, что сейчас не существует комплекса РЭБ, который эффективно подавлял бы навигационную систему КАБов.

Об этом сообщил украинский военнослужащий, специалист по военной связи Сергей Флеш в Телеграмм.

"Здесь под КАБом я имею в виду ФАБ500+УМПК. Если Вам кто-то будет показывать КАБы в полях, которые "сбил РЕБ", знайте, что такие неразорвавшиеся КАБы были всегда и везде с начала их применения", - сообщил военный.

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По его словам, для того чтобы повлиять на навигационную систему КАБа, придется пройти через защиту в виде CRPA.

"Здесь работает чистая физика. Когда у КАБ была антенна из 4 элементов, у нас получалось работать против них средствами РЭБ. Понимая это противник с конца осени перешел на 8 элементов и продолжает работу над алгоритмами работы CRPA. Сейчас нужно 5-7 источников помех, которые распределены вокруг КАБ", - добавил специалист по военной связи.

Военный отвечая на вопрос, можно ли это сделать технически, ответил – да.

Однако для нужно прифронтовую зону на 10 км вглубь "засеять" сеткой точек подавления навигации, мощностью 50-100 ватт каждая с круговой антенной.

"Такой процесс усложняет необходимость монтажа трети устройств буквально на нуле", – резюмировал Сергей «Флэш».

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