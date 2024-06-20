Больше всего проблем для Украины из всего российского вооружения сейчас приносят КАБы.

Военный рассказал, что сейчас не существует комплекса РЭБ, который эффективно подавлял бы навигационную систему КАБов.

Об этом сообщил украинский военнослужащий, специалист по военной связи Сергей Флеш в Телеграмм.

"Здесь под КАБом я имею в виду ФАБ500+УМПК. Если Вам кто-то будет показывать КАБы в полях, которые "сбил РЕБ", знайте, что такие неразорвавшиеся КАБы были всегда и везде с начала их применения", - сообщил военный.

По его словам, для того чтобы повлиять на навигационную систему КАБа, придется пройти через защиту в виде CRPA.

"Здесь работает чистая физика. Когда у КАБ была антенна из 4 элементов, у нас получалось работать против них средствами РЭБ. Понимая это противник с конца осени перешел на 8 элементов и продолжает работу над алгоритмами работы CRPA. Сейчас нужно 5-7 источников помех, которые распределены вокруг КАБ", - добавил специалист по военной связи.

Военный отвечая на вопрос, можно ли это сделать технически, ответил – да.

Однако для нужно прифронтовую зону на 10 км вглубь "засеять" сеткой точек подавления навигации, мощностью 50-100 ватт каждая с круговой антенной.

"Такой процесс усложняет необходимость монтажа трети устройств буквально на нуле", – резюмировал Сергей «Флэш».

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