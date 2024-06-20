Немецкий генерал объяснил, что задумал российский диктатор Владимир Путин, чтобы добиться перелома в войне в пользу России.

Согласно обновленному отчету, за минувшие сутки на Харьковском направлении оккупанты при поддержке авиации шесть раз безуспешно атаковали в районах Липцев и Волчанск.

На Купянском направлении, сообщили в Харьковской ОВА, противник предпринял 11 попыток оттеснить украинские подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и Кругляковка. Восемь атак врага успешно отбиты, продолжаются три боевых столкновения у Степной Новоселовки.

Новое наступление российских захватчиков на Харьковщину было отражено, но украинским защитникам сейчас также важно не дать россиянам шансов воспользоваться тем, что, возможно, были ослаблены другие участки фронта.

По словам генерал-лейтенанта Бундесвера в отставке, военного эксперта Роланда Катера, в настоящее время ВСУ удалось остановить российское наступление на Харьков и оккупанты не предпринимают дальнейших попыток начать наступление. Но, выразил уверенность генерал в комментарии «Укринформу» , в будущем россияне предпримут новую попытку и угроза остается.

Цель России, по его мнению, может заключаться в том, чтобы построить «мост» между Бахмутом и Харьковом и добиться благодаря ему перелома в войне.

Также генерал подчеркнул, что огромное значение, решающее для Украины, имеет ПВО.

«И очень важно, чтобы западные нации сейчас вместе нашли возможности усилить украинскую ПВО», – отметил Катер.

Отметим, что наступление на Волчанск принес русскому войску большие потери. По оценкам Forbes, общее количество раненых и убитых может превысить полмиллиона.

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