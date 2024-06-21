Захватчики начали скапливаться на предприятии еще в начале активного наступления в области, однако их попытки усилились в последнее время, чтобы освободить блокированные силы.

В Волчанске Харьковской области на определенном участке жилой застройки заблокированы десятки российских оккупантов, о чем стало известно ранее. Однако за прошедшие сутки на линии фронта произошло множество боевых столкновений. О ситуации с наступлением оккупантов рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов.

Был зафиксирован ракетный удар, множество авиационных ударов и обстрелов. Общее количество обстрелов превышает несколько тысяч, однако стоит упомянуть попытки оккупантов прорваться к заблокированным силам именно в направлении Волчанска.

"Уже на Донецком направлении были предприняты многочисленные попытки штурма, но все они были отбиты, и линия фронта осталась без изменений. А вот в районе Волчанска враг пытался прорваться на агрегатный завод, но все попытки оказались безуспешными, и многие попали в плен. Там остаются заблокированы их силы, когда они еще пыталсь захватить город" - заметил эксперт.

Аналитик отметил, что захватчики начали скапливаться на предприятии еще в начале активного наступления РФ в Харьковской области, которое началось в середине мая. Этот процесс продолжается и по сей день. Были попытки прорваться на завод, и части пехоты оккупантов это удалось.

Они постоянно пытаются прорваться с завода, но из-за того, что украинские бойцы взяли под огневой контроль проходы с завода, им это не удается.



Ранее также отмечалось, даже украинские воины не могут назвать точное число оккупантов, окруженных на предприятии. Несколько дней назад говорилось о 30-40 оккупантах, позже о 100-200, а затем СМИ начали упоминать о 400-500 захватчиках.

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