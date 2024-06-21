Врагу важно отсечь наши силы в том направлении, чтобы после разорвать связь между Лиманом и Купянском, чтобы затем вытеснить наши силы, заметил эксперт.

Защитники Третьей отдельной штурмовой бригады сообщили об активизации российских сил на Луганщине. Кроме того, враг пытается захватить населенный пункт Боровая. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил ситуацию на этом направлении и раскрыл важные детали.

По его мнению, россияне пытаются продвинуться к Боровой с территории Луганской области. Однако давление врага не ограничивается только этой точкой. Россияне собрали несколько бригад и значительное количество техники вдоль всей линии фронта от Кременной до Купянска.

"Боровая представляет собой стратегически важный объект из-за наличия переправы через Оскольское водохранилище и реку Оскол, что обеспечивает удобный доступ и отход. Врагу важно отсечь украинскую группировку, разорвав связь между Лиманом и Купянском, чтобы затем вытеснить наши силы за Оскол. С логической точки зрения, этот план имеет смысл" - заметил эксперт.

Он добавил, таким образом оккупанты хотят получить прямой путь для продвижения вперед и безопасного выхода, теперь это направление может стать для них ключевым.

Свитан также отметил, что Украина готовится к заходу истребителей F-16, которые помогут зачистить воздушное пространство от вражеской ПВО. Он уверен, что Украина постепенно очистит Крым от российского военного присутствия.

Последние новости Украины:

Россияне ударили ракетой по людям посреди ночи.

Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ: где сконцентрированы главные силы и что будет дальше.

Будут сплошные руины: оккупанты после Авдеевки уничтожают еще один город.