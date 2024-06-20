Российские захватчики сформировали несколько ударных кулаков – на что рассчитывает враг и где развернутся жесточайшие бои.

В ближайшие два-три месяца станут очень тяжелыми для украинских защитников. Россия собрала не один ударный кулак для очередного удара, а несколько.

Об этом, в частности, предупреждает боец ​​ВСУ и автор Telegram-канала "Бахмутский Демон".

По его словам, россияне «сформировали несколько ударных кулачков и ставят все, что имеют на эти два-три месяца для того, чтобы совершить прорыв на фронте.

Оккупанты, отметил военнослужащий, «собрали рили все что смогли по людям и технике, а пути уехал, похоже по дополнительному БК на этот рывок в КПН».

Украинский защитник подчеркнул, что сейчас для Украины главное выстоять, а основным местом боев станет Восток.

«Уже впечатление, что Волчанск использовали для того, чтобы оттянуть наши силы и далее используют только для этого. Будет тяжело на Часике, на Покровском, повсюду, но выстоим», – сообщил боец.

Тем временем лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным «Алекс» и автор телеграмм-канала «Офицер+» сообщил, что на Покровском направлении очень сложная ситуация. По его словам, россияне вошли в Карловку и контролируют до 50% данного населенного пункта.

«Ребята отбиваются и сдерживают противника, как только могут», - сообщил военнослужащий.

Ранее военные аналитики Deep State предупредили, что россия нарастила ударный кулак для наступления на Боровую Харьковской области. Согласно их данным, от Райгородки до Нововодяного оккупанты сконцентрировали до 10 000 военнослужащих и примерно 450 единиц военной техники, из них 200 артиллерийских систем.

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