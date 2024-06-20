В России вышло новое учебное пособие "для служебного пользования", в котором, в частности, раскрыто, как действуют штурмовые подразделения.

На некоторые детали в пособии для оккупантов обратил внимание известный военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По его словам, данное чтиво называется "Боевое применение штурмовой роты (группы) в наступлении. Учебное пособие".

«По сути, этот опус является некоторыми "настойчивыми рекомендациями" со стороны командования воздушно-десантных войск рф, которые сформулированы на основе "опыта эс-ве-о", своим подчиненным командирам вдв тактического звена, как и "куда" использовать те самые "штурмовые роты (группы)"», - отметил военный аналитик в своем телеграм-канале.

Помимо всего прочего Машовец акцентировал внимание на том, что, по мнению авторов пособия, активное использование штурмовиков возможно только в течение двух суток.

«Да и пишут - "боевые возможности роты рассчитаны на срок - до двух суток". Далее его нужного "заменять" ", из контекста это означает, что через 2 суток после ввода "штурмовой роты" в бой, она перестает быть пригодной для участия в боевых действиях (другими словами, авторы "не заблуждаются" на счет скорости и темпов потери такого рода подразделениями уровня своей боеспособности , вследствие интенсивного "стачивания" в атаках и штурмах)», - подчеркнул Машовец.

Военный аналитик отмечает, что даже, если отбросить весь цинизм и запредельное пренебрежение к своим солдатам со стороны российского командования, то получается, что в его расчетах нормативный срок пользования полноценной "штурмовой ротой" до ее полного стачивания в результате ожидаемо-расчетных потерь составляет лишь два дня.

Но и это еще не все. По словам аналитика, этот срок "вычислен" российскими командирами при условии, если рота задействована в так называемой, "активной фазе", только в течение 1-3 часов в сутки.

«Во всех остальных случаях, "кирдык" такой "штурмовой роте" наступает гораздо быстрее, чем 2 суток», - пояснил эксперт.

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