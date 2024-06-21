Силы обороны Украины продолжают наносить удары по системам противовоздушной обороны (ПВО) на временно оккупированной территории Крыма, добиваясь значительных успехов. Об этом рассказал Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований.
Он отметил, что удалось уничтожить не только мобильные системы ПВО, такие как С-300 и С-400, и их радары, но и стационарные комплексы космического наблюдения, как это произошло на Ай-Петри.
Мусиенко подчеркнул, что, несмотря на эти успехи, не стоит ожидать значительного уменьшения количества систем ПВО в Крыму.
«Вероятно, россияне перенаправят ПВО с других направлений, ослабляя защиту на собственной территории. Однако операция по изоляции Крыма будет продолжаться, и оккупанты понесут ещё большие потери. Это поможет усилению наших позиций на южном направлении» - заметил эксперт.
Также он подметил, в целом эти действия являются подготовительным этапом к следующим операциям, цель которых — уменьшить возможности врага для противодействия украинским силам и авиаударам.
«Следующим этапом станет логистика. Недавно были нанесены удары по логистическим объектам, таким как паромная переправа, где враг перевозил цистерны с взрывчатыми веществами» - поделился эксперт.
Мусиенко отметил, что дальнейшие удары будут направлены на различные военные объекты: склады, воинские части, командные пункты. Параллельно продолжатся атаки на Черноморский флот с использованием морских дронов.
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