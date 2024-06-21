В целом эти действия являются подготовительным этапом к следующим операциям, цель которых — уменьшить возможности врага для противодействия украинским силам.

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по системам противовоздушной обороны (ПВО) на временно оккупированной территории Крыма, добиваясь значительных успехов. Об этом рассказал Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований.

Он отметил, что удалось уничтожить не только мобильные системы ПВО, такие как С-300 и С-400, и их радары, но и стационарные комплексы космического наблюдения, как это произошло на Ай-Петри.

Мусиенко подчеркнул, что, несмотря на эти успехи, не стоит ожидать значительного уменьшения количества систем ПВО в Крыму.

«Вероятно, россияне перенаправят ПВО с других направлений, ослабляя защиту на собственной территории. Однако операция по изоляции Крыма будет продолжаться, и оккупанты понесут ещё большие потери. Это поможет усилению наших позиций на южном направлении» - заметил эксперт.

Также он подметил, в целом эти действия являются подготовительным этапом к следующим операциям, цель которых — уменьшить возможности врага для противодействия украинским силам и авиаударам.

«Следующим этапом станет логистика. Недавно были нанесены удары по логистическим объектам, таким как паромная переправа, где враг перевозил цистерны с взрывчатыми веществами» - поделился эксперт.

Мусиенко отметил, что дальнейшие удары будут направлены на различные военные объекты: склады, воинские части, командные пункты. Параллельно продолжатся атаки на Черноморский флот с использованием морских дронов.

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