Россия уже выводила и проводила испытания спутников в 2021 году, тогда они показательно уничтожили свой спутник, чтобы продемонстрировать наличие спутникового оружия.

Российский диктатор Владимир Путин может применить космическое оружие. Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США сообщил, что Россия разрабатывает неизбирательное противоспутниковое ядерное устройство.



Об этом детальнее рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов.

Источники в Пентагоне передают, что речь идет о спутнике, оснащенном генератором электромагнитного импульса (ЭМИ). По мнению Олега Жданова, это оружие не сможет негативно повлиять на войну в Украине.

«США, чтобы усилить давление на Россию, могут предоставить Украине больше оружия и разрешений. У Соединенных Штатов еще есть возможности для увеличения дальности поражения российских целей американским оружием, такими как ATACMS на 160 и 300 километров» - рассказывает эксперт.

Россия уже выводила и проводила испытания спутников в 2021 году. Тогда они показательно уничтожили свой спутник, чтобы продемонстрировать наличие спутникового оружия, добавил Жданов. Это электромагнитное излучение, похожее на мощную направленную радиолокационную станцию, которая электромагнитным импульсом выводит из строя электронику спутников.

«Однако у такого оружия есть важный нюанс – его невозможно навести на один конкретный спутник. Спутник не может постоянно маневрировать в космосе, чтобы навестись на другую цель, так как орбиты проходят далеко друг от друга. Утверждение, что этот спутник может наносить поражение в разные стороны, является преувеличением. Российская пропаганда умеет создавать иллюзии, чтобы поднять статус Путина на международной арене» - заметил эксперт.

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