На определённых направлениях, где это возможно, происходит концентрация резервов для восстановления положения и отодвигания противника на их территорию.

Украинские силы обороны неоднократно обсуждали цели стратегической оборонительной операции.



Об этом в студии Politeka Online рассказал Романенко Игорь Александрович, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.

Для этого необходимы резервы, вооружение, техника и боеприпасы. Ситуация с боеприпасами улучшается благодаря поддержке США и чешской инициативе. На наиболее тяжёлых направлениях наблюдаются улучшения.

"Мы сдвинулись с места. Да и мобилизация также сдвинута с места, хотя и не происходит решительного пополнения. Однако ситуация постепенно улучшается, и резервы направляются в нужные точки. Невозможно сразу улучшить ситуацию на всех фронтах, таких как восточный и северный" - поделился эксперт.

Он добавил, но на определённых направлениях, где это возможно, происходит концентрация резервов для восстановления положения и отодвигания противника на их территорию.

При наличии достаточных резервов и подготовки есть перспектива успешного наступления. Информационные ресурсы противника могут частично отражать это состояние дел.

В тоже время Кирилл Сазонов, который воюет в ВСУ и защищает нашу страну, заметил: страна-агрессор готова прекратить войну, однако при условии, если Украина решится на большие территориальные уступки.

Сазонов считает, что Украина готова к остановке войны, однако так же при условии уступок со стороны РФ.

Военный эксперт добавил, что ситуация на фронте для стран не критическая, чтобы идти на компромиссы.

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