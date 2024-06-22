Украинские защитники продолжают блокировать оккупантов на одном из участков, таким образом попадающие туда силы оказываются в новом капкане.

Мы оказываем серьёзное сопротивление, и с каждым разом наши войска усиливают свои оборонительные рубежи, враг теряет возможность даже продавить нашу оборону. Как рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов, ситуация с наступлением оккупантов в Харьковской области остается горячей темой для обсуждения.

На Харьковском направлении оккупанты при поддержке авиации шесть раз пытались атаковать наши позиции в районах населённого пункта Липцы и в городе Волчанске. Все шесть попыток атаковать наши позиции были безуспешными.

«На Харьковском направлении наши войска отбили эти попытки и не допустили потерь позиций с нашей стороны. Американский институт изучения войны считает, что мы не только отбили все атаки, но и немного продвинулись вперёд, освободив нашу территорию от оккупантов и выбив их из села Тихое» - рассказывает эксперт.

Он добавил, украинские защитники продолжают блокировать оккупантов на агрегатном заводе в Волчанске.

«На заводе сформирован огневой мешок, и больше никто не прорывается, происходит планомерное уничтожение противника, вынуждают к сдаче в плен. Как мы помним, за день до этого они массово пытались прорваться на агрегатный завод, но все попытки оказались безуспешными, и многие попали в плен» - делится Жданов.

Там, как известно, оккупанты начали скапливаться еще в начале активного наступления РФ в Харьковской области, которое началось в середине мая. Этот процесс продолжается и по сей день. Однако благодаря слаженной работе ВСУ, город не сдали и сейчас там оккупанты в своеобразной ловушке.

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