Украинская противовоздушная оборона старается противостоять этим атакам, заявляя о сбитых дронах и ракетах.

Россия стремится разрушить энергетическую инфраструктуру Украины к осени. Полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан рассказал, запуская многочисленные ракеты и дроны, они нацеливаются на энергетические объекты, чтобы ослабить украинский народ и добиться капитуляции.

С наступлением осени, когда люди станут более уязвимыми, переговоры о мире могут стать более успешными для России.

«Украинская противовоздушная оборона старается противостоять этим атакам, заявляя о сбитых дронах и ракетах. Однако повреждения энергетических объектов показывают, что не все цели удаётся перехватить. Информационная координация остаётся слабым звеном» - заметил эксперт.

Россия также использует устаревшие самолёты для запуска ракет, стремясь минимизировать потери.

«Украинское правительство предпринимает меры по укреплению энергетической инфраструктуры, но многие проекты остаются нереализованными. Недостаток времени и ресурсов делает невозможным строительство новых генераторов и балансирующих мощностей в краткие сроки» - рассказал Свитан.

Он считает, что общественное и политическое давление на Украину усиливается. В свете отсутствия реальных шагов по усилению защиты, осенние атаки могут привести к серьёзным энергетическим кризисам. Это создаст благоприятные условия для России, чтобы усилить давление на Украину и её население, добиваясь выгодных для себя условий.

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