С Авдеевского направления приходят тревожные новости: за последние несколько суток враг продвинулся в центральный район Очеретино.

Этот населенный пункт представляет стратегическую важность для оккупантов, так как в нем расположен железнодорожный узел, ведущий в Покровск. Однако, как объяснил полковник запаса ВСУ Петр Черник, логистическая выгода - не единственная причина интереса противника.

Черник отметил, что каждая возможность продвинуться даже на 100 метров вглубь Донецкой области имеет значение для оккупантов.

"Их цель - выйти на административные границы Донбасса и Луганщины. При этом оккупанты не могут использовать десантные операции, поскольку у украинской армии достаточно сил и средств для сбития любых тяжелых вертолетов, таких как Ми-8, Ми-26 или Ил-76" - рассказал эксперт о ситуации.

Таким образом, оккупанты вынуждены использовать сухопутные методы, постепенно захватывая территорию.

Петр Черник подчеркнул, что оккупанты стремятся к реализации своего стратегического плана выхода на административные границы двух самопровозглашенных республик, но для этого им приходится продвигаться медленно и с большими потерями в текущей обстановке.

ВСУ удалось затормозить наступление российских оккупационных войск на Волчанском направлении, и сейчас главная задача – ликвидировать этот плацдарм врага. По словам эксперта, быстро ликвидировать этот плацдарм оккупантов не получится, потому что противник будет насыщать его войсками по политическим причинам.

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