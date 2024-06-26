Дроны не могут решить эту проблему сами по себе, требуется сплошное радиолокационное поле, чтобы российские дроны не могли наводить высокоточные удары.

Изменения на фронте почувствовались с мая, когда украинская армия стала больше отстреливаться и наносить больший урон наступающему противнику, рассказал в интервью военный эксперт Агил Рустамзаде.С каждой неделей прирост огневой мощи украинской армии составляет примерно 35%, что ощутимо при ретроспективном взгляде на месяц.

«Американцы, вероятно, будут дозировать поставки военной техники и боеприпасов, чтобы максимального эффекта добиться перед президентскими выборами, чтобы Байден мог заявить, что помощь Украине принесла ощутимые плоды. Эта многоуровневая война включает и финансово-экономическое истощение России, в зависимости от ситуации на поле боя» - рассказал аналитик.

Он подметил, Украине нужны средства фронтовой ПВО и комплексы средней дальности. Дроны не могут решить эту проблему сами по себе. Требуется сплошное радиолокационное поле, чтобы российские дроны не могли наводить высокоточные удары на украинские объекты.

«Сейчас, вероятно, контрнаступательные действия Украины возможны, если насыщение средствами огневого воздействия достигнет пика к августу-сентябрю. Возможно, Украина сможет проводить локальные наступательные операции, если ситуация на фронте улучшится» - поделился военный эксперт.

Западные СМИ обсуждают две темы: новые формы ведения боевых действий с использованием мобильных ударных групп и вероятность того, что Крым может стать для российской армии одной большой ловушкой. Как выразился эксперт, пока предпосылок для того, чтобы украинская армия вышла на перешеек, соединяющий Крым с материком, нет. Украина пока находится в стратегической оборонительной операции.

Последние новости Украины:

"Нужно снять розовые очки": эксперт рассказал, почему Китай помогает России.

Уничтожение Крымского моста: когда, наконец, это произойдет и что будет потом.

Введение иностранных войск в Украину: когда и при каких условиях.