Военный ВСУ Кирилл Сазонов рассказал о том, что сейчас наблюдается активизация боевых действий на Торецком направлении.

Военный ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что в зоне ответственности его бригады зафиксирована активизация боевых действий со стороны российских оккупантов на Торецком направлении. По его словам, уже несколько суток противник пытается продвинуться в районе населённых пунктов Шумы и Нью-Йорк.

Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой. Несмотря на попытки врага атаковать из Горловки, украинские военные наносят ощутимые потери оккупантам.

"Без паники - мы не потеряли Часов Яр, более того, подтянулись ребята из других бригад с боевым опытом. Пехоты там уже положили своей прилично. Немного вытеснили наших с одной позиции, набились туда, как селедка в бочку. Такое тактическое решение вызвало здоровое оживление. у наших ракетчиков был захвачен промышленный объект, теперь там яма, филиал ада или россии – смотря как называть», - говорит Сазонов.

Также военный отмечает, что позиции у них были готовы, местность пристреляна, поэтому противник не мог нанести неожиданный результативный удар любыми резервами.

"Но сам факт появления новой горячей точки в этом районе не радует. Из Торецкая идет еще одна дорога на Константиновку, по которой можно идти не мимо Чесового Яра. Впрочем, к этому варианту все были готовы и ждали что-то подобное от оккупантов.", - добавляет он.

Кроме того, по словам военного, все попытки оккупантов оцепить город, штурмуя Часов Яр, результатов не дали.

"В смысле – хороших результатов для них. Вот и ищут новые решения, но только здесь не так велик выбор вариантов, чтобы нас удивить", - убеждает он.

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