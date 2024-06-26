Украинские бойцы хорошо организовали оборону и систематически наносят огневые удары по врагу, используя авиацию и артиллерию.

В Харьковской области активное наступление оккупантов не просто затормозилось. Попытки захватить Волчанск превратились в попытки освободить россиян с завода. Об этом рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов. Он заметил, на Агрегатном заводе российские военные находятся в окружении без возможности получения помощи извне.

Недавние попытки прорыва штурмовых групп не увенчались успехом: две из трех групп были уничтожены, и только небольшая часть смогла попасть на территорию завода. Тем не менее, их положение остается критическим, так как боеприпасы, еда и медикаменты у оккупантов заканчиваются.

По словам полковника запаса ВСУ Олега Жданова, украинские бойцы хорошо организовали оборону и систематически наносят огневые удары по врагу, используя авиацию и артиллерию.

"В таких условиях российские военные иногда сдаются, выходя с белыми флагами по одному или небольшими группами. Украина может использовать эту ситуацию для проведения информационно-психологической операции, чтобы заставить вражеский гарнизон сдаться без боя" - заметил эксперт, отметив плачевное положение оккупантов на указанном участке.

Жданов отметил, эти события послужили бы мощным стимулом для поднятия морального духа украинских солдат и общества, а также ослабило бы моральный настрой противника. Он выразил уверенность, что Генштаб должен учитывать такой сценарий и, скорее всего, воплотит его в жизнь.

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