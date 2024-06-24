Ранее финские СМИ сообщили, что рф перебросила на войну в Украине почти все войска и технику, которые были размещены на границе с Финляндией.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский объяснил, какая сейчас ситуация с переброской российских оккупационных войск в Украину.

"Еще в конце 22-го года мы знали, что в Заполярье и на Кольском полуострове осталось от 10 до 20 процентов личного состава. Морская пехота Заполярья сгорела на фронтах украинско-российской войны, а некоторые подразделения переформировались по три, а то и по пять раз", – рассказал Сергей Грабский в интервью Анастасии Федор.

По словам эксперта, украинские войска своей героической борьбой сожгли потенциальную угрозу со стороны рф против стран Балтии, Финляндии и Польши, теперь россия уже не сможет собрать достаточное количество войск для того, чтобы провести какую-то операцию на границах этих государств с попыткой захватить какую-либо территорию или целую страну.

Кроме того, Сергей Грабский отметил, что рф перебросила на войну с Украиной войска не только с границы с Финляндией, но и из других регионов.

"Мы прекрасно знаем, что не только на границах с Финляндией, а вообще, если брать сухопутные войска российской федерации, то практически 90% всех боевых подразделений и воинских частей сухопутных войск рф задействованы в той или иной степени в борьбе против Украины.

Поэтому я не удивлюсь, если завтра, например, появится статья в армянских средствах массовой информации, что на базе Гюмри практически не осталось личного состава, или таджикских средствах информации о сокращении численности той дивизии, которая располагалась в Таджикистане и т.д. и т.п", – добавил Сергей Грабский.

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