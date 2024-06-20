Перший за 24 роки візит російського диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї не несе Україні нічого доброго – зв’зки між двома диктаторами наразі міцніші, ніж будь-коли від часів розпаду Радянського Союзу.

Як зазначає відомий український політолог і військовослужбовець Кирило Сазонов, для України цей візит Путіна до Кім Чен Ина означає, що зброї у російського диктатора стане ще більше.

Так, підкреслює Сазонов, Росія колись претендувала сидіти за іншим столом, Путін відвідував саміти Великої Сімки і вже навіть говорили про Велику Вісімку, а тепер його закордонні візити максимум до Північної Кореї.

«І там їх опускають під час зустрічі, вказуючи на скромне місце під нарами. Це смішно та приємно… АЛЕ. Нічого хорошого для нас від цієї подорожі немає. А погане є. Ми можемо сміятися з цього візиту, але снаряди з КНДР падають і будуть падати на наші голови. Багато снарядів. Захід ворушиться і допомагає нам набагато повільніше і не в таких обсягах, на жаль. Отже, за підсумками хорошого для нас мало, на жаль», - зазначив Сазонов.

Додамо, тим часом у Великій Британії назвали візит Путіна до Північної Кореї попередженням.

«Химерні сцени із візиту Путіна до Північної Кореї слід сприймати як попередження. Нова вісь тиранії працює, щоб підірвати наші свободи...», – прокоментував міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс поїздку російського диктатора.

Нагадаємо, що у США візит Путіна до КНДР вважають актом відчаю. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. За його словами, Путін намагається покращити відносини з КНДР, щоб отримати допомогу для продовження війни проти України.

На подорож Путіна в Білому домі відреагували, як на намагання Росії зібрати свою коаліцію.

Найближчими партнерами РФ у світі, за словами старшого директора з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкла Карпентера, стали Північна Корея, Іран, Сирія, а потім певною мірою Китай.

"Це, в широкому сенсі, коаліція яку збирає Росія. Але порівняйте її з коаліцією з 50 країн у Контактній групі з питань оборони України, а потім із приблизно 100 країнами, які підтримали принципи Статуту ООН у Швейцарії, і ви побачите явний контраст", - підкреслив Карпентер.

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