Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщалось, что наибольшее количество боевых столкновений фиксируется на Покровском направлении.

Основное место сосредоточения усилий российских оккупационных войск сейчас – это Торецкое направление, которое включает в себя и Покровское, и Часовоярское.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Анастасии Федор.

По словам эксперта, боевые действия по этим направлениям для противника служат одной цели – это выход в район Константиновки и окружение наших войск в районе Торецка.

"И именно поэтому в последнее время мы наблюдаем просто отчаянные попытки противника продвинуться любым способом, несмотря ни на какие потери, на Покровском направлении.

На сегодняшний день нужно констатировать, что участок дороги, соединяющей Покровск с Константиновкой уже недоступный для наших воинов, там очень опасно ехать, потому что он находится под огневым контролем оккупантов, расстояние до боевых позиций 10 км – это покрывается штатными средствами артиллерии", – подчеркнул Сергей Грабский.

Эксперт отметил, что противник, осознавая важность этой задачи, рвется вперед, и ситуация для украинских защитников там очень сложная.

"Более того, общаясь с нашими ребятами, которые держат там оборону, я просто откровенно удивляюсь, я не знаю, каким образом мы еще сдерживаем противника на этом направлении", – добавил Сергей Грабский.

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