Российские оккупанты совершенствуют свои средства нанесения ударов по Украине, в частности, "шахеды" сейчас могут долетать до Львовщины и границы с Польшей.

На уничтожение одной воздушной цели в среднем используется две-три ракеты, поэтому благодаря "шахедам" оккупанты пытаются обессилить наши силы и средства ПВО.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Анастасии Федор.

Эксперт рассказал, что цена иранского "шахеда" – 220 тысяч долларов, но рф покупает их со скидкой за 190 тысяч долларов, потому что платит золотом.

"А для сбития одной воздушной цели, если мы говорим о ракетах, нужно две-три ракеты. Сами понимаете, что даже одна ракета в два, а то и в три, если не в четыре раза превышает по стоимости стоимость того дрона.

Кроме того, следует понимать, что пролет этого дрона вызывает обязательную активацию сил и средств противовоздушной обороны, что является исследовательской целью оккупантов – выяснить, на каких направлениях сосредоточены средства противовоздушной обороны", – пояснил Сергей Грабский.

По словам эксперта, задача гражданских сейчас – обеспечить максимальную децентрализацию всех критически важных элементов инфраструктуры, а также не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"Даже сбитый дрон представляет собой большую опасность, потому что могут сработать системы самоликвидации. И не забывайте, что любой такой объект, который появляется в нашем воздушном пространстве, в очень упрощенном виде состоит из двух основных элементов: боеголовки и топливного бака", – отметил Сергей Грабский и добавил, что топливо в этих случаях – концентрированный порох, которого может быть достаточно для уничтожения какого-то объекта.

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