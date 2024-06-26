Когда говорится, что не планировалось наступление на Харьков, это звучит неправдоподобно. Ведь для планирования наступления на миллионный город нужно учитывать определенные базовые цифры, которых у россиян на данный момент нет, рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан.

«Полумиллионная российская армия, завязшая в боях на юго-востоке Украины, могла бы развернуться в районе Харькова и начать наступление. Но даже в этом случае не факт, что это удалось бы спланировать и подготовить. Когда под Харьков перебрасываются небольшие группы российских солдат, причем не полностью боеспособных, успеха ожидать не приходится» - заметил эксперт.

Эти подразделения были либо выведены из боевого соприкосновения, либо переброшены с других участков, и они не готовы к серьезным боевым действиям.

«Таким образом, у россиян не стояла задача наступать на Харьков. Их скрытая цель была связать украинские войска в этом районе, чтобы украинское военно-политическое руководство вынуждено было перебрасывать части с восточного фронта, где сосредоточены основные резервы. Россияне планировали наступление на востоке и начали подтягивать свои резервы с глубины», - рассказал Свитан.

Он также добавил, Путин не покривил душой, говоря, что не планировал наступление на Харьков. В другом он кривил, утверждая, что операция была связана с какой-то санитарной зоной или противодействием.

«Для гражданских это может звучать убедительно, но военные понимают, что задача была в связке наших войск и выведении резервов на себя. Эта задача действительно была выполнена: несколько украинских бригад сейчас завязли в боях в районе Харькова, а резервов на восточном фронте не хватает для остановки россиян» - заключил эксперт.

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