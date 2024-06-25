Эксперт добавил, это так называемая летняя военная кампания россии, где они будут пытаться двигаться в течение нескольких месяцев.

Оккупанты стягивают резервы вдоль всего Восточного фронта, начиная от Старомайорского, Времовского выступления, Угледара, Донецка, Горловки и Бахмута, и далее до района Лисичанска вплоть до Купянска. Как рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан, такая деятельность не является широкомасштабной операцией, а представляет собой размещение фрагментами.

"В ближайшее время захватчики намерены усилить давление на некоторых направлениях, ставя перед собой одну из главных задач — выход на границы Луганской и Донецкой областей. На Луганском фронте они будут пытаться выйти на левый берег Оскольского водохранилища, реки Оскол и реки Северский Донец" - делится эксперт.

Под ударами окажутся направления на Купянск, Боровую и Лиман, также выразил свое мнение Свитан. Он добавил, это так называемая летняя военная кампания россии, где они будут пытаться двигаться в течение нескольких месяцев, параллельно развивая оперативные операции для отвлечения украинских частей на другие участки фронта.

Он также заметил, с наступлением осени, когда люди станут более уязвимыми, переговоры о мире могут стать более успешными для России.

«Украинская противовоздушная оборона старается противостоять этим атакам, заявляя о сбитых дронах и ракетах. Однако повреждения энергетических объектов показывают, что не все цели удаётся перехватить. Информационная координация остаётся слабым звеном» - заметил эксперт.

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