Стратегические ресурсы российской федерации сокращаются, но остаются достаточно большими. Об этом рассказал военный аналитик, полковник запаса ВСУ Петр Черник.
"По моим собственным подсчетам, бронетехника, танки и артиллерия в том всем, что было на складах, сократилось где-то на 40-45%, ну, едва достигает до 50%, но и тех 50% еще достаточно много", – заявил Петр Черник в эфире "Прямого".
Что касается мобилизационного потенциала оккупантов, то, по словам эксперта, у них есть примерно 3 млн готового резерва, который когда-то уже проходил военную подготовку, умеет пользоваться автоматом Калашникова или производить выстрелы из гранатомета РПГ-7 или РПГ-18, которых сотни тысяч есть на складах, а также еще примерно 3 млн, которых могут взять по принципу "за пять дней освоить автомат Калашникова и бросить две-три гранаты в сторону противника".
Но решятся ли в рф на новую массовую мобилизацию – очень серьезный вопрос.
"Относительно безболезненно они замещают 30-32 тысячи, не больше. Если перейти показатели 40-50 тысяч в месяц, создастся огромное социальное напряжение. Действительно, восстания снизу не будет, я лично в него не верю, но какая-то из башен Кремля этим напряжением может воспользоваться и организовать управляемый бунт с целью сброса путина", – добавил Петр Черник.
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