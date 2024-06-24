Военный эксперт рассказал, какая сейчас ситуация в рф с резервами личного состава и техники, а также какова вероятность новой массовой мобилизации.

Стратегические ресурсы российской федерации сокращаются, но остаются достаточно большими. Об этом рассказал военный аналитик, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

"По моим собственным подсчетам, бронетехника, танки и артиллерия в том всем, что было на складах, сократилось где-то на 40-45%, ну, едва достигает до 50%, но и тех 50% еще достаточно много", – заявил Петр Черник в эфире "Прямого".

Что касается мобилизационного потенциала оккупантов, то, по словам эксперта, у них есть примерно 3 млн готового резерва, который когда-то уже проходил военную подготовку, умеет пользоваться автоматом Калашникова или производить выстрелы из гранатомета РПГ-7 или РПГ-18, которых сотни тысяч есть на складах, а также еще примерно 3 млн, которых могут взять по принципу "за пять дней освоить автомат Калашникова и бросить две-три гранаты в сторону противника".

Но решятся ли в рф на новую массовую мобилизацию – очень серьезный вопрос.

"Относительно безболезненно они замещают 30-32 тысячи, не больше. Если перейти показатели 40-50 тысяч в месяц, создастся огромное социальное напряжение. Действительно, восстания снизу не будет, я лично в него не верю, но какая-то из башен Кремля этим напряжением может воспользоваться и организовать управляемый бунт с целью сброса путина", – добавил Петр Черник.

Последние новости Украины:

У НАТО серьезные проблемы: и это не только Путин и Трамп.

Новая ось тирании: как на самом деле отразится в Украине визит Путина в КНДР.

Революция на международном рынке оружия: как война в Украине сменила западный мир.