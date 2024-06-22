Как стало недавно известно, 20 июня в районе Очакова произошел инцидент, который вызвал обеспокоенность среди военных экспертов. Был перехвачен новый тип дрона-камикадзе, который ранее не использовался Россией в боевых действиях. По предварительным данным, это мог быть иранский беспилотный летательный аппарат тяжелого класса Arash.



Об этом сообщил блогер "Николаевский Ванек", имеющий связи с Силами обороны Украины.

Сначала поступали сообщения о том, что в Очакове была зафиксирована ракета. Однако, после анализа обломков и других данных, стало очевидно, что это был дрон, предположительно Arash-1 или Arash-2.

Эти беспилотники отличаются значительной дальностью полета — от 1600 до 2000 километров, и могут развивать скорость от 300 до 500 километров в час, что делает их гораздо более опасными, чем уже известные "Шахеды".

По информации "Николаевского Ванька", украинским Военно-морским силам удалось перехватить этот дрон. Сейчас проводится расследование, чтобы точно установить, какое именно оружие использовала Россия.

Отметим, что данный тип оружия является беспилотным дроном-камикадзе тяжелого класса, разработанным в Иране. Он имеет размах крыльев 3,5 метра и длину 4,5 метра, а его боевая часть весит 260 килограммов.

Напомним, что после атаки дронами Россия ударила по Украине ракетами. Так, россияне использовали крылатые ракеты Х-101 – запущенные бортами Ту-95, а также аэробалистические гиперзвуковые ракеты Х-47М2 «Кинджал».

Кроме того, враг бил баллистическими ракетами С-300/Искандер-М и управляемыми авиационными ракетами разных типов (Х-59). В частности, враг атаковал Стрый.

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