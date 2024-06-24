Ранее в ГУР сообщили, что Силы обороны Украины на Харьковщине сломали планы оккупантов по захвату населенного пункта Боровая и нанесли войскам рф значительные потери.

Российские оккупационные войска меняют точки приложения своих усилий, и в последнее время одна из самых обсуждаемых точек на карте – поселок Боровая Харьковской области.

"Все может сложиться, но я бы не говорил, что россияне имеют какой-то очень особый инструментарий и чем-то по-настоящему могут нас удивить в части новизны тактики.

Они как использовали большие пехотные валы, так и используют, они как насыпали огромное количество, кстати, достаточно неприцельно, артиллерийских боеприпасов разных калибров, так и будут это делать", – заявил военный аналитик, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире "Прямого".

По словам эксперта, стратегическую задачу выхода на административные границы Донетчины и Луганщины российским оккупантам не удается выполнить, и это очень важный момент.

"Действительно, по законам войны пытаются давить там, где в их понимании может быть успех. Здесь очень важно не акцентировать, что, мол, эта локация становится для них какой-то очень особенной, какой-то очень принципиальной. Это далеко не так. Любая точка боестолкновения, которая достигает более 1000 км, в любой момент может стать принципиальной", – отметил Петр Черник.

Эксперт добавил, что если вдруг оккупантам удастся выйти на границы Донецкой и Луганской областей, путин может сразу сказать, что закончил "специальную военную операцию" и готов садиться за стол переговоров, а украинцы якобы не хотят заканчивать войну, и это плохой для нас сценарий.

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