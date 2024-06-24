Офицер отделения разведки бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Виталий Литвин рассказал, как применение новых тяжелых бомб оккупантами повлияет на ситуацию на фронте.

"Я постоянно подчеркиваю, что противник, когда у его личного состава очень низкий профессионализм, именно военнослужащих пехотных подразделений, они компенсируют это большим количеством артиллерских боеприпасов и систем и, уже как год, большим количеством применения оперативно-тактической авиации, а именно это управляемые авиабомбы, комплексы управления, которые они ставят на ФАБ-500 и уже, как мы видим, на ФАБ-3000", – заявил офицер в интервью "Фабрике Новин".

Военный напомнил, что, по словам президента Украины Зеленского, враг использует около 3500 управляемых авиабомб по всей линии боеприкосновения в месяц, но наши защитники держатся.

"Как видите, мы стоим, но в дальнейшем, когда наши партнеры нам предоставят дополнительные системы Patriot, которыми мы сможем сдерживать оперативно-тактическую авиацию, то есть не давать ей сближаться на такое расстояние, откуда они могут сбросить управляемую авиабомбу или тот же ФАБ, и также предоставление самолетов F-16 – они усилят нашу ПВО, и я думаю, что мы сможем отодвинуть оперативно-тактическую авиацию врага на такое расстояние, чтобы минимизировать применение именно этих ФАБов", – подчеркнул Виталий Литвин.

Эксперт добавил, что большое количество применения оперативно-тактической авиации свидетельствует именно о низком профессионализме российских оккупационных войск, и это было очень показательно в Авдеевке: когда враг не мог захватить какие-то опорные пункты, он просто уничтожал их большим количеством крылатых авиабомб и потом уже туда заводил свою живую силу.

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