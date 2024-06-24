Офицер отделения разведки бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Виталий Литвин пояснил, что сейчас происходит на Харьковщине и какая цель у оккупантов.

"Я думаю, что на этом направлении они просто хотят закрепиться и не отойти, поэтому они используют свои самые подготовленные части – это как десантно-штрумовые их войска, которые уже действуют непосредственно на Харьковщине, то есть это в районе населенного пункта Липцы и Волчанск, и они хотят еще это направление дополнительно усилить морскими пехотинцами", – заявил офицер в интервью "Фабрике Новостей".

При этом военный отметил, что планы оккупантов привлечь к боям на Харьковщине также подразделения кадыровцев – это показатель низкого морально-психологического состояния военнослужащих вооруженных сил российской федерации, как, в частности, было в Бахмуте.

"Кадыровцы в большинстве своем задействуются позади основных подразделений, чтобы военные российской федерации понимали, что они не смогут сбежать с поля боя, и там стоят заградотряды и не дают им сбежать, и это показатель низкого морально-психологического состояния, нехватка специалистов на том направлении, поэтому они перебрасывают туда как десантников, так и своих морских пехотинцев", – пояснил Виталий Литвин.

Но, как отметил офицер, по всем другим направлениям, например, Лиманскому и Купянскому штурмовые действия не прекращались, и сейчас противник сосредоточил свои силы на захвате Луганской и Донецкой области, то есть выйти на админграницы этих областей.

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