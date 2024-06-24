Ранее DeepState сообщал, что враг сконцентрировал 10 тысяч личного состава и 450 единиц техники для наступления на Боровую в Харьковской области.

Информационная волна, поднятая по поводу вероятного наступления России на Борову, преследовала цель отвлечь украинцев от истинной цели оккупантов на фронте.

Об этом рассказал военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Сергей Грабский в эфире "Прямого".

"А что тогда говорить о Сумском направлении, где сосредоточено 15 тысяч? Что говорить о Харьковском направлении, где сосредоточено 35 тысяч войск и т.д. и т.п? Мы имеем здесь просто классическую операцию, к которой мы уже должны были привыкнуть, что противник будет делать все, чтобы отвлечь наше внимание, в том числе и с применением несдержанных наших соотечественников", – заявил Сергей Грабский.

По словам эксперта, это отвлечение внимания украинцев связано с тем, что сейчас оккупанты на самом деле сконцентрировали силы на Торецком направлении, к которому можно отнести и Часовоярское, и Покровское направления, и движение противника от Очеретино на север к дороге, соединяющей Покровск и Константиновку, и собственно штурмовые действия в районе самого Торецкого.

"Мы должны понимать, что таких вбросов будет еще очень и очень много. Я не удивлюсь, если завтра, например, противник демонстративно начнет готовиться к каким-то активным действиям в районе Угледара или других локаций.

Надо понять, что война идет по всей линии боевого столкновения, и такие концентрации противника могут быть. Вопрос в другом – смогут ли они реализовать эти концентрации", – добавил Сергей Грабский.

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