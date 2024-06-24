У российской федерации осталось очень большое количество авиабомб ФАБ-3000 еще от Советского Союза, и это даже не сотни, а гораздо больше.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Натальи Бочан. По словам эксперта, российские оккупанты смогли приспособить использование трехтонной бомбы на Су-34.

"Су-34 может нести на двух пилонах две таких бомбы, но их общий вес и другие моменты влияют уже на аэродинамические показатели самого самолета. Он становится более медленным, менее маневренным, то есть это такая очень медленная, очень вкусная цель в воздухе", – заявил Александр Коваленко.

Эксперт подчеркнул, что будь у нас F-16 с дальнобойными авиационными комплексами, ЗРК Patriot большого радиуса действия, оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, то вражеские Су-34, особенно в такой роли, начали б падать еще до того, как успеют сбросить бомбы.

"Но бомба очень опасная. Это действительно большая проблема, потому что там чуть больше 1,5 тонны взрывчатого вещества, примерно где-то тонн 1,7, и это достаточно мощное оружие, которое даже если не попадает в цель, а оно не всегда попадает, но на дистанциях 200-300 м от взрыва взрывная волна настолько мощная, что даже может повлечь повреждение внутренних органов", – добавил Александр Коваленко.

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