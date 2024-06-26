Для украинских сил город является стратегически важным, как и Авдеевка, сейчас россияне начали движение на город со стороны Горловки.

На восточном направлении украинским Силам обороны приходится очень тяжело, так как враг не прекращает оказывать давление. Военный эксперт Роман Свитан, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе, проанализировал ситуацию и мотивы россиян, поскольку враг продолжает активно наступать именно на этом направлении.

Недавно российские силы продвинулись в направлении населенного пункта Дружба, а 22 июня стало известно, что они достигли населенного пункта Шумы. От Шумов до Торецка расстояние составляет около шести километров.



"Торецк расположен на господствующей высоте и фактически защищает город Константиновка. Для украинских сил Торецк является стратегически важным, как и Авдеевка" - рассказал эксперт.



"Торецк преткновения. Все истощены", - написал у себя в телеграм канале украинский военный Кирил Сазонов.

С 2014 года Торецкий гарнизон удерживал это направление, и враг не предпринимал серьезных попыток продвинуться туда с направления Горловки, заметил Свитан. Это последняя линия обороны с 2022 года, которую враг еще не преодолел на Востоке.

Ситуация также сложная у Угледара, где враг подошел вплотную. Хотя количество атак на Работино несколько уменьшилось, количество штурмов возле Крынков возросло.

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