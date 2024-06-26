Беларусь приступила к внезапной проверке военных подразделений, размещенных у границы с Украиной и Польшей. О чем детальнее решил рассказать полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов.

война в Украине

"У Лукашенко регулярно проводят провокационные действия, однако пока невозможно утверждать, что Беларусь способна самостоятельно вести боевые действия. Они проводят комплекс мероприятий, направленных на поддержание определенного уровня боевой готовности и обученности своих войск" - рассказал эксперт.

Он напомнил, в марте Беларусь перебрасывала подразделения к границе с Литвой, что свидетельствует о предыдущих провокационных действиях. Украина хорошо понимает, как реагировать на такие шаги.

По словам Жданова, там пытаются продемонстрировать силу, отвлекая ресурсы наших Сил обороны. Эти действия носят демонстративный характер и не представляют реальной угрозы на ближайшую перспективу. Провокации будут продолжаться до тех пор, пока российские войска не вернутся в Беларусь, чтобы усилить местный контингент.

Также эксперт заметил, ситуация с наступлением оккупантов в Харьковской области остается горячей темой для обсуждения.

"На Харьковском направлении наши войска отбили эти попытки и не допустили потерь позиций с нашей стороны. Американский институт изучения войны считает, что мы не только отбили все атаки, но и немного продвинулись вперёд, освободив нашу территорию от оккупантов и выбив их из села Тихое", - рассказывает эксперт.

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