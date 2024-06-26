Украина хорошо понимает, как реагировать на такие шаги, считает эксперт, поскольку ранее уже фиксировались похожие провокационные действия.

Беларусь приступила к внезапной проверке военных подразделений, размещенных у границы с Украиной и Польшей. О чем детальнее решил рассказать полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов.

"У Лукашенко регулярно проводят провокационные действия, однако пока невозможно утверждать, что Беларусь способна самостоятельно вести боевые действия. Они проводят комплекс мероприятий, направленных на поддержание определенного уровня боевой готовности и обученности своих войск" - рассказал эксперт.

Он напомнил, в марте Беларусь перебрасывала подразделения к границе с Литвой, что свидетельствует о предыдущих провокационных действиях. Украина хорошо понимает, как реагировать на такие шаги.

По словам Жданова, там пытаются продемонстрировать силу, отвлекая ресурсы наших Сил обороны. Эти действия носят демонстративный характер и не представляют реальной угрозы на ближайшую перспективу. Провокации будут продолжаться до тех пор, пока российские войска не вернутся в Беларусь, чтобы усилить местный контингент.

Также эксперт заметил, ситуация с наступлением оккупантов в Харьковской области остается горячей темой для обсуждения.

"На Харьковском направлении наши войска отбили эти попытки и не допустили потерь позиций с нашей стороны. Американский институт изучения войны считает, что мы не только отбили все атаки, но и немного продвинулись вперёд, освободив нашу территорию от оккупантов и выбив их из села Тихое", - рассказывает эксперт.

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