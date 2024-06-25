На севере Харьковской области враг был вынужден перебрасывать резервы с других направлений, что свидетельствует о больших потерях.

На восточном направлении украинским Силам обороны приходится крайне трудно из-за непрекращающегося давления врага. Противник начал атаки на единственную границу в Донецкой области, которая оставалась с 2022 года, смещая акцент наступления с Харьковской области. Ситуацию и мотивы россиян проанализировал полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов.

На Харьковском направлении активных наступательных действий враг не проводил, линия фронта остается без изменений. Враг пытался обстреливать наши позиции, но также наносились ответные удары по противнику.

"На направлении Боровой у нас защитники успешно сорвали планы врага, нанеся значительные потери, и много людей, много техники потеряли. Они там планировали подтягивать резервы, и потенциальная угроза остается, но пока нет признаков формирования новых мощных группировок для повторения ситуации" - заметил эксперт.

Он добавил, на севере Харьковской области враг был вынужден перебрасывать резервы с других направлений, что свидетельствует о больших потерях и отклонении от планов оккупантов. Ситуация для них развивается неблагоприятно.

Также в сети стали обсуждать информацию, что темп российских наступательных операций на севере Харьковской области значительно снизился в последние дни, особенно если сравнивать с активностью прошлого месяца.

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