Вражеские войска имели тактический успех на Торецком направлении в Донецкой области, и военный эксперт объяснил, чего ждать от оккупантов дальше.

За последние несколько суток российские оккупационные войска перешли к активным наступательным действиям на Торецком направлении и смогли достичь некоторых успехов.

Военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец у себя в Telegram-канале рассказал, что сейчас происходит на Торецком направлении.

По словам эксперта, вражеским войскам удалось из рубежа КПВВ "Майорск" - Майорский бетонный завод продвинуться к восточной окраине села Северное - "Шумы" на глубину до 2,3 км. А по фронту ширина тактического вклинения противника составила примерно 3,5-3,6 км.

Константин Машовец отметил, что сейчас передовые подразделения российских оккупационных войск, вероятнее всего, пытаются закрепиться на позициях по лесному массиву юго-западнее "Шумы", на опушке леса восточнее Северного и в районе восточной окраины.

"Вероятно, в ближайшее время командование ГВ "Центр", чьи войска (силы) оперируют на Торецком направлении, в результате "обозначившегося успеха", попытается нарастить свои усилия по этому направлению", – заявил военный аналитик.

Эксперт считает, что наиболее вероятными направлениями удара противника будет село Железное или Южное, а также на север вдоль канала "Северский Донец - Донбасс". Также, вероятно, оккупанты попытаются увеличить свою "зону контроля" по восточным районам Северного.

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