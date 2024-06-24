В Генеральном штабе ВСУ сообщали, что на Харьковском направлении российские оккупанты провели три атаки в районе Волчанска. Две удалось отбить, а одна продолжалась.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Прямого" рассказал, что сейчас происходит в районе Волчанска.

По словам эксперта, российские оккупационные войска в течение недели провели перегруппировку в Белгородской области, и их группа войск "Север", которая как раз действует из Белгородщины в направлении на Харьковщину, получила усиление.

"Поэтому неудивительно, что они начали увеличивать количество штурмовых действий, непосредственно это касается и Липцев, не только Волчанская. И пытаются вернуть под свой контроль те позиции, которые они потеряли прямо на севере и в центре Волчанская в течение этой недели.

То есть, силы обороны Украины вышли на системность контратак. Кроме всего прочего, остается вопрос по агрегатному заводу, где в окружении находятся их подразделения, и они также пытаются к ним пробиться", – пояснил Александр Коваленко.

В Генштабе ВСУ заявили, что ситуация в районе Волчанска контролируемая, украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонные рубежи.

За сутки ВСУ ликвидировали на этом направлении 82 оккупанта безвозвратно и ранеными. Кроме того, удалось уничтожить две артиллерийские системы, средство ПВО и шесть автомобилей.

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