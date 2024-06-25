Украина уже имеет возможность наносить удары по территории России, что в сочетании с помощью международных партнеров значительно ухудшает положение для вражеской стороны.

Война завершится не так, как того хочет российский диктатор. Такое мнение высказал оппозиционный российский журналист Игорь Яковенко, подчеркнув, что деоккупацию Крыма Путину не простят даже самые яркие патриоты среди россиян.

По словам Яковенко, представление о неизменности ситуации, где Украина якобы прекратит борьбу, является ошибочным. Несмотря на сложную ситуацию на линии фронта, такого развития событий не будет. Путин намеревался закрепиться на украинской земле навечно, но, во-первых, он рано или поздно умрет, а во-вторых, мир меняется.

"Недавно советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что нет никаких ограничений для ударов по территории России. Это заявление серьезно меняет ситуацию. Украина уже имеет возможность наносить удары по территории России, что в сочетании с помощью международных партнеров значительно ухудшает положение Путина. В результате Путин не сможет завершить войну по своему желанию" - рассказал эксперт.

Закончится все серьезным поражением путинского режима и его крахом. Деоккупацию Крыма Путину не простят, и это приведет к его свержению. Тогда станет очевидно, куда этот человек завел Россию, заметил эксперт.

"Было бы идеально, если бы Путин предстал перед судом в Гааге, но, скорее всего, его свергнут сами россияне. Присутствие Путина на суде стало бы настоящим кошмаром для России" - предположил Яковенко.

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