Самая сложная ситуация на фронте сейчас на Покровском направлении, и сейчас там экстремально опасная ситуация сразу с двух флангов.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, что сейчас происходит на Покровском направлении и чем это грозит.

"Покровское направление самое сложное. Очень там экстремально опасная ситуация. Это касается как южного фланга от 0511 трасса идет - это фактически южнее Очеретиного, где российские оккупанты пытаются сформировать буфер безопасности и выйти на левый берег реки Волчья и Карловского водохранилища", - заявил в эфире "Прямого".

По словам эксперта, другое опасное направление – это северо-западное, то есть через Воздвиженку на трассу 0504, которая является основной логистической артерией от Покровска до Константиновки и Часового Яра.

"Проблема состоит в том, что сейчас россияне начали наступательные действия на Торецкий плацдарм, то есть они начали открывать новое Торецкое направление, и здесь, надо отметить, у них есть некоторые продвижения в направлении на Торецк, и это может в ближайшее время стать еще более горячей точкой на карте боевых действий", – подчеркнул военный обозреватель.

Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец ранее сообщил, что на Торецком направлении российским оккупационным войскам удалось продвинуться глубину до 2-2,3 км к восточной окраине села Северное и взять под контроль местность под названием "Шумы".

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