Российские оккупационные войска активно бьют по Украине КАБами разных модификаций – на 250, 500 кг, 1,5 тонны, а теперь стали использовать и трехтонные авиабомбы.

22 июня в результате попадания авиабомб в Харькове погибли три человека, еще более 50 человек ранены или травмированы, в том числе трое детей.

Оккупанты уже неоднократно сбрасывали на Харьков управляемые авиационные бомбы, нанося значительные разрушения, и предотвратить такие удары можно только одним способом. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Прямого".

"Основная их локация, откуда они сбрасывают КАБы, находится чуть южнее самого Белгорода, но могут и с северо-восточного сектора над Белгородом также сбрасывать, а туда у нас не достают наши средства противовоздушной обороны, разве что только Patriot, а Patriot в Харькове, как известно, не стоит", – объяснил Александр Коваленко.

Эксперт отметил, что сбивать российские самолеты, несущие эти КАБы, могут Patriot или SAMP/T, но перед тем, как возле Харькова ставить эти комплексы и разворачивать их на боевое дежурство, там нужно обеспечить прикрытие комплексами малого и среднего радиуса действия, иначе сам Patriot будет лёгкой добычей для ударов со стороны российских оккупантов.

"Patriot также нужна защита, а, как мы видим, в принципе с ПВО малого, среднего и большого радиуса действия по Харькову большие проблемы, и поэтому надо фундаментально заниматься этим вопросом, чтобы обеспечить все эшелоны", - добавил военный обозреватель.

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